Stand: 05.04.2024 18:47 Uhr Hannover 96 verlängert Vertrag mit Havard Nielsen

Havard Nielsen wird auch weiter für Fußball-Zweitligist Hannover 96 auf Torejagd gehen. Das gaben die Niedersachsen am Freitagabend bekannt. Der im Sommer auslaufende Vertrag des Stürmers wird demnach um zwei Jahre bis zum 30. Juni 2026 verlängert. "Ich habe mich in Hannover vom ersten Tag an sehr wohlgefühlt - in der Stadt, im Club und natürlich in der Mannschaft", sagte der 30-Jährige. Der 14-malige norwegische Nationalspieler war 2022 zu den "Roten" gekommen. In 60 Spielen lief er seither für 96 auf, erzielte 15 Tore und legte sechs weitere auf. | 05.04.2024 18:48