Stand: 21.07.2021 13:43 Uhr Hannover 96 trennt sich von Verteidiger Basdas

Fußball-Zweitligist Hannover 96 und der türkische Abwehrspieler Baris Basdas haben ihren Vertrag nach nur einer Saison wieder aufgelöst. Das gaben die Niedersachsen am Mittwoch bekannt. Der 31-Jährige war 2020 von Fatih Karagümrük nach Hannover gewechselt, kam dort aber nur 18 Mal zum Einsatz. Der neue Trainer Jan Zimmermann sagte erst in der vergangenen Woche: "Wir sind sportlich nicht zufrieden mit Baris." Dessen Berater kritisierte diese Aussage daraufhin in einem Gespräch mit der "Bild" scharf ("Das ist eine Unverschämtheit"). Wechselbörse Zweite Liga | 21.07.2021 13:42