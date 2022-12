Stand: 08.12.2022 12:36 Uhr Hannover 96 testet gegen Holstein Kiel

Fußball-Zweitligist Hannover 96 bestreitet sein letztes Testspiel der Wintervorbereitung gegen Holstein Kiel. Die Niedersachsen empfangen den Liga-Konkurrenten am 21. Januar um 13 Uhr, wie der Club am Donnerstag mitteilte. Die Partie wird über zweimal 60 Minuten ausgetragen. Es ist der insgesamt vierte Test von Hannover im neuen Jahr vor dem Rückrundenstart am 28. Januar gegen den 1. FC Kaiserslautern. Im Trainingslager im türkischen Belek spielt das Team von Trainer Stefan Leitl gegen Zürich (10. Januar), Debrecen und Rasgrad (jeweils 14. Januar). | 08.12.2022 12:35