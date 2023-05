Stand: 18.05.2023 12:15 Uhr Hannover 96 startet am 24. Juni in die Saisonvorbereitung

Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat erste Details zur Vorbereitung auf die kommende Saison bekannt gegeben. Demnach bittet Chefcoach Stefan Leitl seine Profis am 24. Juni zum ersten Mannschaftstraining. Das erste Testspiel ist für den 28. Juni beim Oberligisten SV Ramlingen/Ehlershausen angesetzt, drei Tage später ist 96 beim VfV Hildesheim zu Gast. Voraussichtlich vom 9. bis 16. Juli reist Hannover ins Trainingslager - wohin, ist noch nicht bekannt. Die Saisoneröffnung steigt am 22. Juli in der Arena - der Testspielgegner steht noch nicht fest. | 18.05.2023 12:15