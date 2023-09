Stand: 08.09.2023 14:45 Uhr Hannover 96 spielt 1:1 im Test gegen Preußen Münster

Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat sich am Freitag in einem Testspiel 1:1 (0:0) von Drittligist Preußen Münster getrennt. Monju Momuluh glich für 96 in der 78. Minute die Führung der Münsteraner zum Endstand aus. Die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl hatte am Donnerstag die Weserbergland-Auswahl auf der Anlage des MTV Fürstenberg mit 12:1 geschlagen. Auch die Neuzugänge Christopher Scott und Andreas Voglsammer trafen für die Niedersachsen. | 07.09.2023 14:45