Stand: 07.01.2023 11:18 Uhr Hannover 96 ohne Spieler-Quartett ins Trainingslager

Hannover 96 ist mit 26 Spielern ins Trainingslager aufgebrochen. Der Fußball-Zweitligist bereitet sich bis zum 15. Januar im türkischen Belek auf die Rückrunde vor, in der das Team von Trainer Stefan Leitl in den Kampf um den Aufstieg angreifen möchte. Nicht mit dabei sind Gael Ondoua, Eric Uhlmann und Tim Walbrecht, die daheim trainieren sollen. Leitl will seinen Kader bis zum Ende der Transferperiode nach Möglichkeit noch verkleinern. Der erkrankte Fabian Kunze soll in den kommenden Tagen nachreisen. | 07.01.2023 10:32