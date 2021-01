Stand: 04.01.2021 15:14 Uhr Hannover 96 offenbar an Klaus-Rückkehr interessiert

Fußball-Zweitligist Hannover 96 ist nach Informationen der "Neuen Presse" an einer Verpflichtung von Felix Klaus vom VfL Wolfsburg interessiert. "Er ist ein Spieler, der im Markt verfügbar ist", erklärte 96-Geschäftsführer Martin Kind dem Blatt und bestätigte damit indirekt das Interesse des Clubs an dem 28-Jährigen. Klaus spielte bereits von 2015 bis 2018 bei den "Roten", bevor es ihn zu den "Wölfen" zog. Beim Werksclub kommt er in dieser Saison über die "Joker"-Rolle nicht hinaus. | 05.01.2020 10:56