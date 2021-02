Stand: 22.02.2021 16:12 Uhr Hannover 96 länger ohne Verteidiger Hübers

Fußball-Zweitligist Hannover 96 muss in den kommenden Wochen auf Timo Hübers verzichten. Der 24 Jahre alte Abwehrspieler hat sich bei der 2:3-Niederlage bei Fortuna Düsseldorf am Sonntag eine schwere Muskelverletzung zugezogen, wie eine MRT-Untersuchung nach Angaben des Clubs am Montag ergab. Hübers wird den Niedersachsen damit für längere Zeit nicht zur Verfügung stehen. | 22.02.2021 16:12