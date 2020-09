Stand: 18.09.2020 13:51 Uhr

Hannover 96 kann gegen KSC auf Weydandt bauen

Fußball-Zweitligist Hannover 96 kann in seinem Heimspiel am Sonnabend (13 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) gegen den Karlsruher SC auf Angreifer Hendrik Weydandt zurückgreifen. Der Torjäger nahm am Freitag am Abschlusstraining teil, nachdem er am Vortag wegen eines grippalen Infekts hatte aussetzen müssen. Neben Weydandt mischten auch die zuletzt angeschlagenen Kingsley Schindler, Josip Elez und Baris Basdas bei der letzten 96-Übungseinheit vor dem KSC-Duell mit. Nur Youngster Tim Walbrecht fehlte erkältet. | 18.09.2020 13:50