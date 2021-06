Stand: 01.06.2021 19:36 Uhr Hannover 96 kalkuliert mit 34.000 Zuschauern

Mehrheitsgesellschafter Martin Kind hofft in der kommenden Saison wieder auf volle Fußballstadien und entsprechende Einnahmen für Zweitligist Hannover 96. "Wir haben mit 34.000 Zuschauern im Schnitt geplant", sagte der 77-Jährige. "Wenn wir optimistisch sind vielleicht 40.000." Über die möglichen Ticketerlöse könnten die Niedersachsen dann einen Teil ihrer im Vergleich zur abgelaufenen Spielzeit fehlenden Einnahmen aus dem TV-Bereich ausgleichen. Laut Kind erhält Hannover in diesem Bereich in der kommenden Saison nur noch 16 statt 24 Millionen Euro. | 01.06.2021 19:35