Stand: 16.07.2023 16:33 Uhr Hannover 96 gewinnt Turnier: Siege gegen Podolski-Club und 1. FC Köln

Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat sein Trainingslager in Österreich mit einem Erfolgserlebnis abgeschlossen. Die Niedersachsen gewannen am Sonntag das Vorbereitungsturnier in St. Johann. Erst bezwangen sie den polnischen Erstligisten Gornik Zabrze mit dem früheren deutschen Nationalspieler Lukas Podolski mit 3:0. Dann folgte noch ein 1:0 gegen den Bundesligisten 1. FC Köln. Ein Spiel dauerte jeweils 45 Minuten. | 15.07.2023 18:21