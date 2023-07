Stand: 01.07.2023 17:51 Uhr Hannover 96 gewinnt Testspiel in Hildesheim klar

Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat auch sein zweites Testspiel in der Vorbereitung auf die kommende Saison gewonnen. Bei Regionalliga-Absteiger VfV Borussia 06 Hildesheim kam die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl zu einem 4:0 (2:0)-Erfolg. Mit jeweils einem Doppelpack glänzten Louis Schaub (vor der Pause) und Cedric Teuchert (nach der Pause). Der nächste Test steht am 7. Juli bei Holstein Kiel an. Zwei Tage später geht es ins Trainingslager nach Saalfelden. | 01.07.2023 17:41