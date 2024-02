Stand: 06.02.2024 11:53 Uhr Hannover 96 beim HSV und gegen Fürth ohne Halstenberg

Marcel Halstenberg vom Zweitligisten Hannover 96 ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für zwei Spiele gesperrt worden. Das teilte der Club am Dienstag mit. Der 32 Jahre alte Abwehrspieler hatte in der Partie am Sonntag gegen den FC Hansa Rostock (2:1) nach einem Foul die Rote Karte gesehen. 96-Trainer Stefan Leitl muss nun im Nordduell am Freitag (18.30 Uhr/NDR Livecenter) beim HSV sowie am 16. Februar im Heimspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth auf Halstenberg verzichten. | 06.02.2022 11:51