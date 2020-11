Stand: 05.11.2020 12:52 Uhr Hannover 96 bangt um Einsatz von Hübers und Bult

Fußball-Zweitligisten Hannover 96 muss im Heimspiel gegen Erzgebirge Aue am Sonnabend (13 Uhr/im NDR Livecenter) womöglich ohne zwei Stammverteidiger auskommen. "Wir dürfen nicht zu optimistisch sein, was Niklas Hult angeht. Bei Timo Hübers müssen wir auch abwarten, er hat bis heute noch nicht mittrainiert", sagte Trainer Kenan Kocak am Donnerstag. Innenverteidiger Hübers leidet unter einer Prellung samt Bluterguss, Außenverteidiger Bult unter einer Oberschenkelverletzung. | 05.11.2020 12:40