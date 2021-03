Stand: 15.03.2021 11:34 Uhr Hannover 96 an Würzburg-Duo interessiert

Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat Interesse an einer Verpflichtung von Patrick Sontheimer und Marvin Pieringer vom Ligarivalen Würzburger Kickers. "Sie sind Kandidaten", erklärte 96-Sportchef Gerhard Zuber dem "Sportbuzzer". Der Vertrag von Mittelfeldakteur Sontheimer bei den Mainfranken läuft am Saisonende aus, Stürmer Pieringer ist bis zum Sommer vom SC Freiburg II an Würzburg ausgeliehen. Dort hat der 21-Jährige, der bisher drei Saisontore erzielte, noch ein bis 2022 gültiges Arbeitspapier. | 16.03.2021 09:15