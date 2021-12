Stand: 13.12.2021 16:48 Uhr Hannover 96 - Werder Bremen ohne Gästefans

Das Nordduell in der zweiten Fußball-Bundesliga zwischen Hannover 96 und Werder Bremen wird am Sonntag vor maximal 5.000 Zuschauern sowie ohne Gästefans stattfinden. Das gaben die 96er am Montag bekannt. In Niedersachsen gilt mittlerweile die Corona-Warnstufe zwei, die eine Zuschauer-Obergrenze bei überregionalen Sportveranstaltungen im Freien vorsieht. Alle bisher verkauften Eintrittskarten müssen nach Angaben des Clubs deshalb storniert werden. Am Dienstag beginnt ein neuer Vorverkauf. | 14.12.2021 16:45