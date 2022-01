Stand: 07.01.2022 15:38 Uhr Hannover 96: Torwart Hansen positiv auf Coronavirus getestet

Torwart Martin Hansen vom Fußball-Zweitligisten Hannover 96 ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie der Verein am Freitag mitteilte, ist der 31-Jährige symptomfrei. Hansen habe sich umgehend in Selbstisolation begeben. Der Däne hatte zuletzt den verletzten Stammtorhüter Ron-Robert Zieler in neun Ligaspielen vertreten. Am 14. Januar (18.30 Uhr) starten die Hannoveraner mit dem Auswärtsspiel bei Hansa Rostock in die Zweitliga-Restrunde. Ergebnisse/Tabelle | 07.01.2021 15:33