Stand: 04.11.2022 12:20 Uhr Hannover 96: Testspiele gegen Hertha BSC und Paderborn

Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat für Anfang Dezember zwei Testspiele vereinbart. Am 2. Dezember (15 Uhr) gastiert Bundesligist Hertha BSC bei den "Roten", am 9. Dezember tritt das Team von Trainer Stefan Leitl unter Ausschluss der Öffentlichkeit beim Zweitliga-Konkurrenten SC Paderborn an. Trainingsauftakt im neuen Jahr ist der 2. Januar. Vom 7. bis 15. Januar ist ein Trainingslager im türkischen Belek geplant. | 04.11.2022 12:19