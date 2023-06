Stand: 14.06.2023 11:15 Uhr Hannover 96: Stolze wechselt nach Sandhausen

Sebastian Stolze verlässt den Fußball-Zweitligisten Hannover 96 und schließt sich dem Drittligisten SV Sandhausen an. Der offensive Flügelspieler war im Sommer 2021 nach Hannover gekommen und lief insgesamt in 41 Pflichtspielen (drei Tore) für die Niedersachsen auf. In der abgelaufenen Saison kam er kaum zum Zug. Wechselbörse Zweite Liga | 14.06.2023 11:15