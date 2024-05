Stand: 28.05.2024 13:42 Uhr Hannover 96: Schaub kehrt zu Rapid Wien zurück

Mittelfeldspieler Louis Schaub wird Fußball-Zweitligist Hannover 96 verlassen und zu Rapid Wien nach Österreich zurückkehren. Das teilte der Club am Dienstag mit. In der Hauptstadt seines Heimatlandes erhält der 29-Jährige einen Vierjahresvertrag bis zum Ende der Saison 2027/28. "Louis hat in seiner Zeit bei 96 immer vollen Einsatz gezeigt und sich auch in schwierigeren Phasen nie hängen lassen", sagte Hannovers Sportdirektor Marcus Mann. Schaub selbst ergänzte: "Ich habe das 96-Trikot mit Stolz getragen." Louis Schaub hatte im August 2012 als 17-Jähriger für Rapid im Profi-Fußball debütiert. Zu- und Abgänge 2. Liga | 28.05.2024 13:42