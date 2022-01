Stand: 29.01.2022 11:17 Uhr Hannover 96: Schatzschneider wehrt sich gegen Abmahnung

Dieter Schatzschneider hat Widerspruch gegen seine Abmahnung vom Fußball-Zweitligisten Hannover 96 eingelegt. Der 96-Scout hatte am 17. November in einem Talk Ex-Coach Jan Zimmermann kritisiert ("In der Mannschaft steckt mehr. Das Potenzial wird nicht ausgeschöpft") und war dafür sechs Tage später wegen der "inakzeptablen Art und Weise" abgemahnt worden. Zimmermann wurde am 29. November bei Hannover beurlaubt. Gütetermin zwischen Schatzschneider und Hannover 96 ist am 18. Februar. | 29.01.2022 11:15