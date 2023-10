Stand: 11.10.2023 16:30 Uhr Hannover 96: Rotsperre für Nielsen reduziert

Fußball-Zweitligist Hannover 96 kann im Niedersachsen-Derby am 5. November gegen Eintracht Braunschweig auf Havard Nielsen setzen. Wie der Club am Mittwoch mitteilte, hat das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) die Sperre des Angreifers von drei auf zwei Ligaspiele reduziert. Der Norweger wird nun nur in den Begegnungen gegen den 1. FC Magdeburg (20. Oktober) und bei Schalke 04 (28. Oktober) fehlen. Der 30-Jährige hatte in der Nachspielzeit der Partie beim 1. FC Kaiserslautern (1:3) die Rote Karte für eine Tätlichkeit gesehen. | 11.10.2023 16:28