Stand: 01.10.2020 15:28 Uhr Hannover 96: Maina vor Debüt im U21-Nationalteam

Linton Maina vom Fußball-Zweitligisten Hannover 96 steht vor seinem Debüt in der U21-Nationalmannschaft. Trainer Stefan Kuntz berief den 21 Jahre alten Offensivspieler in seinen Kader für die anstehenden EM-Qualifikationsspiele in Moldau (9. Oktober) und gegen Bosnien-Herzegowina (13. Oktober). | 01.10.2020 15:28