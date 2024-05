Stand: 31.05.2024 15:47 Uhr Hannover 96: Letzter Härtetest vor dem Zweitliga-Start gegen Wolfsburg

Eine Woche, bevor Fußball-Zweitligist Hannover 96 in die neue Saison startet, bestreitet das Team von Trainer Stefan Leitl einen letzten Härtetest: Am Samstag, 27. Juli, 15.30 Uhr, testet 96 im Eilenriedestadion gegen Bundesligist VfL Wolfsburg. Das teilten die "Roten" am Freitag mit. Die Bilanz der beiden niedersächsischen Clubs ist recht ausgeglichen: In 49 Duellen gab es 22 Siege für die "Wölfe", 18 Mal gewann Hannover. | 31.05.2024 15:47