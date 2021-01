Stand: 14.01.2021 12:22 Uhr Hannover 96: Kocak empfiehlt Ekici-Verpflichtung

Nach mehreren Wochen als Trainingsgast würde Trainer Kenan Kocak gern Mehmet Ekici zu Hannover 96 in die Zweite Liga holen. "Er ist ein sehr erfahrener Spieler, der sich in den letzten Wochen sehr gut in die Truppe integriert hat. Er ist technisch sehr versiert und hat einen guten Abschluss", sagte Kocak. Fraglich sei aber, ob sich die Niedersachsen das Gehalt des 30-Jährigen leisten können. Kocak: "Ich bin hier Cheftrainer und gebe meine Empfehlungen ab. Für alles weitere bin ich der falsche Ansprechpartner." | 14.01.2021 12:20