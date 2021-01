Stand: 25.01.2021 15:25 Uhr Hannover 96: Kind will keine Neuzugänge mehr

Clubchef Martin Kind vom Fußball-Zweitligisten Hannover 96 will offenbar nicht mehr auf dem Transfermarkt tätig werden. "Das sollten wir so diskutieren", erklärte der 76-Jährige dem "sportbuzzer". Neue Spieler verstellten Spielern die Chancen, die gute Ansätze gezeigt hätten, so Kind: "Personaldiskussionen schaffen Unruhe und Misstrauen. Vertrauen ist aber eine wichtige Basis, um Leistung zu bringen." Er habe beim 5:2-Erfolg in Nürnberg "ein paar Erkenntnisse gewonnen. Die zweite Linie hat gezeigt, dass sie Potenzial besitzt und das Vertrauen verdient hat." | 25.01.2021 15:24