Stand: 28.08.2023 11:26 Uhr Hannover 96: Kind stellt sich hinter Leitl

Beim Fußball-Zweitligisten Hannover 96 hat Mehrheitsgesellschafter Martin Kind die von ihm selbst entfachte Trainerdebatte beendet. Der 79-Jährige stellte sich nach harten Worten zu Saisonbeginn ("Wenn ich alles das sagen würde, was ich denke, dann hätten wir Krieg.") hinter Stefan Leitl und sagte der "Neuen Presse": "Es gab keine Trainerdiskussion und es gibt keine." Den 2022 entworfenen Dreijahresplan mit Leitl zu hinterfragen, "macht keinen Sinn", sagte Kind. Die Position des Trainers ist bereits durch eine holprige Rückrunde in der vergangenen Saison geschwächt. Vor der 0:1-Niederlage gegen den Hamburger SV am vergangenen Sonnabend wurde Leitl auch öffentlich von dem früheren 96-Stürmer und Kind-Vertrauten Dieter Schatzschneider kritisiert. Die starke Leistung gegen den HSV nannte Kind "einen Riesenschritt nach vorne". | 28.08.2023 11:26