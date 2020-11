Stand: 16.11.2020 15:48 Uhr Hannover 96: Keine schwere Verletzung bei Timo Hübers

Abwehrspieler Timo Hübers vom Fußball-Zweitligisten Hannover 96 hat sich im Testspiel gegen den VfL Wolfsburg am Sonnabend doch nicht schwerer am Knie verletzt. Eine MRT-Untersuchung habe keine Anzeichen für eine "höhergradige Verletzung" ergeben, teilte 96 am Montag mit. Hübers war gegen Wolfsburg im Rasen hängengeblieben und hatte deswegen ausgewechselt werden müssen. | 16.11.2020 15:45