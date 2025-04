Stand: 03.04.2025 16:55 Uhr Hannover 96 II winkt gegen Dynamo Dresden Rekordkulisse

Hannover 96 II könnte am Freitagabend im Drittligaspiel gegen Dynamo Dresden vor der größten Heimkulisse der bisherigen Saison spielen - auch wenn die Partie in der Zweitliga-Arena akustisch eher zum Auswärtsspiel werden dürfte. Der Grund: Allein 6.800 Fans aus Dresden haben Tickets für die Gästeblöcke erworben. Der bishere Hannoveraner Heimrekord liegt bei 8.200 Fans beim Spiel gegen Arminia Bielefeld am 23. Oktober. | 03.04.2025 16:54