Stand: 26.04.2025 15:58 Uhr Hannover 96 II gewinnt in Dortmund und hält Hoffnungen am Leben

Hannover 96 II hat seine zarten Hoffnungen auf einen Klassenverbleib in der 3. Liga am Sonnabend aufrecht erhalten. Die Niedersachsen gewannen mit 4:0 (2:0) im Kellerduell mit Borussia Dortmund II. Eric Uhlmann (37.), Robin Kalem (38. und 51.) und Sean Busch (78.) erzielten die Tore für die zweite Mannschaft der "Roten", die aktuell sechs Punkte Rückstand auf den SV Waldhof Mannheim haben. Die Mannheimer aber haben noch ein Spiel in der Hinterhand. Ergebnisse und Tabelle | 26.04.2025 15:58