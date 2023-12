Stand: 28.12.2023 17:17 Uhr Hannover 96: Ezehs gesundheitliche Situation "deutlich verbessert

Die gesundheitliche Situation von Brooklyn Ezeh, Abwehrspieler von Fußball-Zweitligist Hannover 96, hat sich nach Angaben des Vereins vom Donnerstag "deutlich verbessert". Seit einem Monat nimmt der 22-Jährige nicht mehr am Training der Niedersachsen teil. Er hatte sich Ende November mit mentalen Problemen an den Club gewandt. Zudem hatte es übereinstimmende Medienberichte gegeben, denen zufolge der Verteidiger auf einer Zugfahrt negativ aufgefallen war. Ins Trainingslager in Spanien wird Ezeh nicht mitreisen, wie 96 mitteilte. Er starte mit einem individuellen Programm. | 28.12.2021 16:34