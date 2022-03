Stand: 23.03.2022 12:32 Uhr Hannover 96: Diemers positiv auf Corona getestet

Der defensive Mittelfeldspieler Mark Diemers von Hannover 96 ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte der Fußball-Zweitligist am Mittwoch mit. Der 28-Jährige befinde sich in häuslicher Isolation und habe aktuell keine Symptome. Die 96-Spieler Dominik Kaiser und Lawrence Ennali sind nach ihren Corona-Infektionen zurückgekehrt und absolvierten am Mittwoch erstmals wieder ein leichtes individuelles Programm. | 23.03.2022 12:22