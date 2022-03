Stand: 16.03.2022 14:29 Uhr Hannover 96: Angreifer Teuchert kontert Kind-Kritik

Angreifer Cedric Teuchert kann die Kritik von Mehrheitsgesellschafter Martin Kind am Team von Hannover 96 nicht nachvollziehen. "In der Mannschaft ist auf jeden Fall keine Wohlfühloase. Wir geben jeden Tag Gas, auch wenn es in den letzten zwei Wochen auf dem Platz nicht zu sehen war", erklärte der 25-Jährige. Kind hatte nach der 0:3-Niederlage gegen den 1. FC Nürnberg am vergangenen Sonntag von einer "Wohlfühlgesellschaft" beim Fußball-Zweitligisten gesprochen. | 16.03.2022 14:27