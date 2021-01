Stand: 10.01.2021 11:42 Uhr Hanning sieht in WM-Absagen auch eine Chance

Bob Hanning, Vizepräsident des Deutschen Handballbundes (DHB), sieht in den coronabedingten WM-Absagen einiger Leistungsträger auch eine Chance. Demnach könnte es sich positiv auf das Abschneiden bei den Olympischen Spielen im Sommer auswirken, dass Profis wie Patrick Wiencek, Hendrik Pekeler und Steffen Weinhold (alle THW Kiel) das Turnier in Ägypten ab Mittwoch auslassen. "Unabhängig von der Corona-Pandemie hätte ich die Situation gewählt, einige etablierte Spieler zu Hause zu lassen, weil mein Traum von olympischen Medaillen nach wie vor groß ist", sagte Hanning der "Welt am Sonntag". In Bestbesetzung habe die Auswahl in Tokio eine "große Chance, dieses Ziel zu erreichen. Um das zu schaffen, brauchen wir Spieler, die ein Stück weit ausgeruht sind". | 10.01.2021 11:35