Stand: 04.07.2021 20:31 Uhr Hannes Ahlmann gewinnt den Großen Preis von Holstein

Springreiter Hannes Ahlmann hat am Sonntag den erstmals ausgetragenen Großen Preis von Holstein in Pinneberg gewonnen. Der Reiter aus Reher setzte sich in dem mit 52.000 Euro dotierten Springen auf Nerrado im Stechen gegen Gerrit Nieberg (Sendenhorst) auf Ben und den US-Amerikaner Lucas Porter auf Hope Street durch. Gastgeberin Janne Friederike Meyer-Zimmermann belegte mit Chesmu mit einem Springfehler den 24. Platz. | 04.07.2021 20:20