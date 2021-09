Stand: 19.09.2021 10:04 Uhr Hanke-Abschiedsspiel endet mit Remis

Rund eineinhalb Jahre nach ihrem Karriereende hat die ehemalige Volleyball-Nationalspielerin Denise Hanke an alter Wirkungsstätte in Schwerin noch einmal ihre alte Klasse aufblitzen lassen. Beim Abschiedsspiel gegen den Bundesligisten Schweriner SC sorgte die Zuspielerin vor 1.000 Zuschauern gleich für den ersten Punkt der Begegnung. Am Ende trennte sich das im ersten und zweiten Satz von Trainer Felix Koslowski betreute Allstar-Team "Hanke & Friends" mit dem im Volleyball ungewohnten Ergebnis von 2:2 vom SSC. | 17.09.2021 22:00