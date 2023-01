Stand: 27.01.2023 11:50 Uhr Handschellen! Schröder gerät in Polizeikontrolle

Nach dem Heimsieg gegen die San Antonio Spurs in der NBA ist Basketball-Profi Dennis Schröder auf dem Heimweg in eine Polizeikontrolle geraten. Der Van des gebürtigen Braunschweigers wurde gestoppt, weil der Verdacht bestand, der Wagen sei gestohlen. Schröder musste mit erhobenen Händen aussteigen, kurzzeitig wurden ihm sogar Handschellen angelegt. "Das war, als wäre ich ein Krimineller, der irgendetwas getan hat", sagte 29-Jährige, der das Missverständnis aufklären konnte: Die Kennzeichen am Van stammten von seinem Cadillac, den er ein Jahr zuvor verkauft hatte. | 27.01.2023 11:48