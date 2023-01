Stand: 03.01.2023 20:39 Uhr Handballerin Teiken verlängert beim VfL Oldenburg

Handballerin Lana Teiken hat ihren im Sommer auslaufenden Vertrag beim Bundesligisten VfL Oldenburg bis 2026 verlängert. "Der Verein und die Stadt sind einfach klasse, auch privat bin ich in Oldenburg sehr glücklich, möchte hier studieren", sagte die 19 Jahre alte Außenspielerin, die seit 2018 für die Niedersachsen aufläuft. In Sophie Weyers hat es zudem ein weiteres Nachwuchstalent in den Oldenburger Bundesligakader geschafft - die 20-Jährige unterschrieb ihren ersten Profivertrag. | 03.01.2023 20:38