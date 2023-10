Stand: 09.10.2023 21:23 Uhr Handballer des TuS Vinnhorst verlieren auch gegen Potsdam

Die Handballer des TuS Vinnhorst warten auch nach ihrem sechsten Zweitliga-Spiel auf den ersten Punktgewinn. Am Montagabend verlor der Aufsteiger in eigener Halle gegen den VfL Potsdam mit 22:31 (10:12) und bleibt als einziges Team des Bundesliga-Unterhauses ohne Zähler. Fran Mileta war mit vier Treffern erfolgreichster Schütze der Hannoveraner. Für Potsdam traf Max Christoph Beneke am häufigsten (13). Ergebnisse und Tabelle | 09.10.2023 21:21