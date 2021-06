Stand: 29.06.2021 10:51 Uhr Handball: Vier Nordprofis in der Olympia-Auswahl

Handball-Bundestrainer Alfred Gislason hat seine 17 Spieler für die Gold-Mission bei Olympia ohne größere Überraschungen benannt. Aus dem Norden sind Torwart Johannes Bitter (künftig HSV), die beiden Kieler Steffen Weinhold und Hendrik Pekeler sowie Johannes Golla von der SG Flensburg-Handewitt dabei. Für die DHB-Auswahl stehen am 9. Juli (Brasilien) und 11. Juli (Ägypten) noch zwei Testspiele an, ehe das Team am 14. Juli nach Japan reist. DHB-Gegner in der Gruppenphase sind Europameister Spanien, Argentinien, Rekordweltmeister Frankreich, Norwegen und Brasilien. | 29.06.2021 10:50