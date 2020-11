Stand: 03.11.2020 14:54 Uhr Handball: VfL Oldenburg verpflichtet Dänin Buhl

Die Bundesliga-Handballerinnen des VfL Oldenburg haben sich die Dienste der dänischen Kreisläuferin Natacha Buhl gesichert. Die 20-Jährige wechselt mit sofortiger Wirkung in die Huntestadt und steht Trainer Niels Bötel auch für das Pokalspiel am Mittwochabend (20 Uhr) bei den Handball-Luchsen Buchholz 08-Rosengarten zur Verfügung. Der Buxtehuder SV geht am Mittwoch (19.30 Uhr) als Außenseiter ins Spiel gegen Tabellenführer Borussia Dortmund. | 03.11.2020 11:42