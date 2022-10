Stand: 08.10.2022 23:07 Uhr Handball: VfL Oldenburg siegt klar in Niederösterreich

Die Bundesliga-Handballerinnen des VfL Oldenburg haben sich eine exzellente Ausgangsposition für das Erreichen der dritten Runde in der European League geschaffen. Im ersten Europapokalspiel seit 2016 bot der VfL am Samstagabend beim Team Niederösterreich eine ganz starke Leistung und gewann mit 33:26 (18:14). Das Rückspiel findet am 16. Oktober statt. | 08.10.2022 19:58