Stand: 22.09.2020 15:55 Uhr

Handball-Supercup vor 2.640 Zuschauern

Die Saisoneröffnung in der Handball-Bundesliga mit dem Supercup darf vor 2.640 Zuschauern in Düsseldorf stattfinden. Dies hat die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen am Dienstag nach Prüfung des Hygienekonzepts erlaubt und mitgeteilt. Damit ist die Halle für die Partie zwischen Champion THW Kiel und Vizemeister SG Flensburg-Handewitt am Sonnabend (20.30 Uhr) mit den erlaubten 20 Prozent ausgelastet. | 22.09.2020 15:54