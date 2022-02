Stand: 22.02.2022 12:33 Uhr Handball: Schirmer vom VfL Oldenburg für EM-Quali nachnominiert

Handball-Bundestrainer Henk Groener hat für die EM-Qualifikationsspiele der deutschen Frauen gegen die Niederlande unter anderem Maike Schirmer vom VfL Oldenburg nachnominiert. Die Niedersächsin soll zusammen mit Jenny Behrend (SG BBM Bietigheim) und Isabell Hurst (HSG Bensheim/Auerbach) die verletzungsbedingten Ausfälle von Amelie Berger (Borussia Dortmund), Marlene Kalf (TuS Metzingen) und Meike Schmelzer (CS Gloria Bistrita/Rumänien) kompensieren. Das erste Duell findet am 3. März (18.30 Uhr) in Krefeld statt, das Rückspiel ist für den 5. März (16 Uhr) in Rotterdam vorgesehen. | 22.02.2022 11:52