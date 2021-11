Stand: 16.11.2021 15:46 Uhr Handball: "Recken" verpflichten THW-Torhüter Quenstedt

Handball-Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf hat Torhüter Dario Quenstedt zur kommenden Saison verpflichtet. Der 32-Jährige kommt vom Ligakonkurrenten THW Kiel und unterschreibt einen Vertrag bis 2024. Das gab der Club am Dienstag bekannt. "In Hannover hat für mich das Gesamtpaket einfach gepasst", sagte der 15-malige Nationalspieler. Quenstedts zum Saisonende auslaufender Vertrag in Kiel wurde nicht verlängert. | 16.11.2021 15:44