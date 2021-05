Stand: 23.05.2021 19:25 Uhr Handball: "Recken" verlieren bei GWD Minden

Handball-Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf hat das prestigeträchtige Duell bei GWD Minden knapp verloren. Trotz Halbzeitführung mussten sich die "Recken" am Ende mit 27:28 (16:14) geschlagen geben. In der Tabelle bleiben die Niedersachsen auf Rang 14, punktgleich mit den Mindenern. Bester Werfer bei den "Recken" mit fünf Toren war Ivan Martinovic, der die Niedersachsen 2022 in Richtung Melsungen verlassen wird. Bei Minden trafen Kevin Gulliksen und Miro Schluroff je sieben Mal. | 23.05.2021 19:25