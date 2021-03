Stand: 18.03.2021 20:49 Uhr Handball: "Recken" unterliegen Magdeburg

Die TSV Hannover-Burgdorf hat in der Handball-Bundesliga eine Überraschung gegen den SC Magdeburg verpasst. Die Niedersachsen verloren am Donnerstagabend mit 27:29 (13:15). Die Gäste blieben damit im 18. Pflichtspiel in Folge ungeschlagen und zogen mit 30:10 Punkten in der Tabelle an Titelverteidiger THW Kiel (29:3) vorbei auf Platz zwei. Der Rekordmeister aus Kiel ist noch vier Spiele in Rückstand. | 18.03.2021 20:49