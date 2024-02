Stand: 24.02.2024 20:38 Uhr Handball: "Recken" siegen knapp beim Bergischen HC

Die TSV Hannover-Burgdorf hat eine Woche nach dem spektakulärem 28:27-Erfolg gegen Tabellenführer SC Magdeburg einen Arbeitssieg eingefahren. Die "Recken" gewannen am Samstagabend beim Kellerkind Bergischen HC mit 29:26 (12:14). Den Sieg stellten die Niedersachsen aber erst in der Schlussminute mit einem verwandelten Siebenmeter sicher. Bester Werfer der "Recken" war Justus Fischer mit sechs Toren. Mit dem Erfolg zog die TSV wieder an Gummersbach vorbei auf Rang sechs. Ergebnisse und Tabelle der Handball-Bundesliga | 24.02.2022 20:40