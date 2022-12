Stand: 30.12.2022 15:42 Uhr Handball: "Recken" monatelang ohne Co-Kapitän Roschek

Ex-Nationalspieler Bastian Roscheck wird dem Handball-Bundesligisten TSV Hannover-Burgdorf aufgrund eines Kreuzbandrisses im linken Knie mehrere Monate nicht zur Verfügung stehen. Dies habe eine weitere Untersuchung zwischen den Feiertagen ergeben, teilte der Club am Freitag mit. Der 31-Jährige hatte sich die Verletzung im Mannschaftstraining zugezogen, die notwendige Operation beim Abwehrspezialisten wird in der ersten Januar-Woche durchgeführt. "Mit ihm fehlt uns in den kommenden Monaten nicht nur unser Co-Kapitän, sondern auch eine wichtige Stütze in der Abwehr", sagte der Sportliche Leiter der "Recken", Sven-Sören Christophersen. | 30.12.2022 15:21