Stand: 29.05.2021 21:02 Uhr Handball: "Recken" holen nur einen Punkt gegen Stuttgart

Die TSV Hannover-Burgdorf hat in der Handball-Bundesliga einen Punkt liegen gelassen. Die "Recken" trennten sich am Sonnabend vom TVB Stuttgart 23:23 (14:11). Bester Werfer war Rückraumspieler Ivan Martinovic mit fünf Treffern. Burgdorf behauptet auf Platz 13 einen Punkt Vorsprung vor den Schwaben. Am kommenden Donnerstag trifft das Team von Trainer Carlos Ortega beim Final Four um den DHB-Pokal in Hamburg im Halbfinale auf MT Melsungen. Tabelle | 29.05.2021 21:05